Dessau-Roßlaus Stadtverwaltung und Buga-Club haben am Freitag auf dem Weihnachtsmarkt Fragen der Besucher zum Großprojekt 2035 beantwortet und sehr lebhafte Diskussionen geführt. Welche Bedenken es gab und gibt.

Vorfreude und Sorge ums Geld - Wie Stadt und Buga-Club auf dem Adventsmarkt für die Buga 2035 werben

Die Buga-Hütte war oft dircht umringt, das Interesse groß.

Dessau/MZ. - Langweilig wurde es Bianca Jüchtzner am Freitagvormittag auf dem Weihnachtsmarkt nicht. Die Mitarbeiterin des Referats Stadtgrün der Stadtverwaltung hatte den ersten Dienst in der Infohütte für die Bundesgartenschau. „Ich hatte schon etliche schöne Gespräche“, berichtete sie gegen 11 Uhr am Vormittag.