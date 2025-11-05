„Es gibt ein normales Leben hier“ Von Aken nach New York - Wie Benjamin Diedering mit seiner Agentur BDX in den USA durchstartet

Mitten in wirtschaftlich unsicheren Zeiten expandiert der gebürtige Sachsen-Anhalter Benjamin Diedering in die USA – und eröffnet nach Los Angeles nun auch ein Büro in New York. Im Interview spricht er über kulturelle Stolpersteine, deutsche Stärken im US-Markt und warum er trotz politischer Spannungen an die transatlantische Zusammenarbeit glaubt.