  4. „Es gibt ein normales Leben hier“: Von Aken nach New York - Wie Benjamin Diedering mit seiner Agentur BDX in den USA durchstartet

Mitten in wirtschaftlich unsicheren Zeiten expandiert der gebürtige Sachsen-Anhalter Benjamin Diedering in die USA – und eröffnet nach Los Angeles nun auch ein Büro in New York. Im Interview spricht er über kulturelle Stolpersteine, deutsche Stärken im US-Markt und warum er trotz politischer Spannungen an die transatlantische Zusammenarbeit glaubt.

Aktualisiert: 05.11.2025, 16:59
Benjamin Diedering vor der Kulisse New Yorks
Benjamin Diedering vor der Kulisse New Yorks Foto: BDX Media

Halle/New York/MZ. - Von Aken nach New York – diesen Schritt ist Benjamin Diedering gegangen. Der 33-jährige Sachsen-Anhalter hat seine Marketingfirma BDX erst in Leipzig aufgebaut, um dann vor drei Jahren in den USA neu zu starten.