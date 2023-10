Bei den Sanierungsarbeiten an der Roßlauer Elbebrücke gab es am späten Freitagabend eine Panne. Die Arbeiten mussten deshalb abgebrochen werden. Die Brücke sollte ursprünglich zwischen Freitagabend und Montagmorgen wegen der Bauarbeiten gesperrt werden.

Vollsperrung der Elbbrücke: Stahlkoloss passt nicht in die vorgesehene Lücke

Die Bauarbeiten am späten Freitagabend an der Elbebrücke bei Roßlau. Der 9,5 Tonnen schwere Fahrbahnübergang ist angeschlagen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ/tst/age - Der geplante Einbau eines so genannten Fahrbahnübergangs an der Roßlauer Elbbrücke ist in der Nacht vom Freitag zum Sonnabend gescheitert.