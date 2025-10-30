Bei einer Routinekontrolle in der Nacht zum Donnerstag haben Polizeibeamte in Dessau zahlreiche Verstöße festgestellt.

Dessau/MZ. - Da kam einiges zusammen: Bei einer Routinekontrolle eines Nissan-Fahrers in der Nacht zum Donnerstag, 30. Oktober, haben Polizeibeamte in Dessau zahlreiche Verstöße festgestellt.

Das Auto war gegen 0.40 Uhr in der Linzer Straße festgestellt und angehalten worden. Zum einen hatte der 38-jährige Fahrer für das Auto keine gültige Pflichtversicherung abgeschlossen. Zum anderen waren andere Kennzeichen an dem Nissan angebracht. Der Fahrer selbst ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Damit nicht genug: Weil die Beamten Atemalkohol wahrnahmen, wurde eine Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,42 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Die Kennzeichen wurden sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.