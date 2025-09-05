Prozess am Landgericht 100 Kilometer Verfolgungsjagd auf A9 - Lkw-Fahrer aus der Ukraine „schockiert“ über Video der Tat
Im März hat sich ein Lkw-Fahrer mit der Polizei eine spektakuläre Verfolgungsjagd auf der A9 geliefert. Mehrere Polizisten werden verletzt. Am Donnerstag hat der Prozess gegen den 42-Jährigen vor dem Landgericht Dessau begonnen. Was er sagte.
Aktualisiert: 05.09.2025, 15:45
Dessau-Rosslau/MZ. - Über 100 Kilometer verfolgten Polizisten den 40-Tonner-Lkw auf der A9 – von Dessau-Ost bis zur Anschlussstelle Droysig. Dort erst gelang es, die wilde Verfolgungsjagd mit einem Nagelbrett zu stoppen.