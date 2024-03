Wieso musste Jürgen Rose 1997 in Dessau sterben? Seine Familie hat den Verdacht, dass er von Polizisten zu Tode gefoltert wurde – und dies bis heute vertuscht wird. Ein Gutachter hält Polizeiakten für manipuliert. Der ungeklärte Fall erinnert an Oury Jalloh.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/Berlin/MZ - Es ist noch dunkel an diesem Dezembermorgen in Dessau, als der sterbende Jürgen Rose 5.06 Uhr in der Wolfgangstraße 15 gefunden wird. Es ist ein Anwohner, der bemerkt, wie der 36-Jährige an der Hauswand liegt. Rose trägt ein T-Shirt, er blutet aus dem Mund, sein Hosenbund ist offen.