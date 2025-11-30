Auf der Alten Landebahn in Dessau hat es am Freitag einen heftigen Zusammenstoß gegeben.

Dessau/MZ. - Im Gewerbegebiet am Dessauer Flugplatz hat es am Freitag, 28. November, einen schweren Unfall gekommen.

Ein 83-jähriger Fahrer eines Mercedes hatte kurz nach 13 Uhr die Straße Am Vorwerk aus Richtung Kleinkühnau befahren und wollte dann nach links auf die Alte Landebahn abbiegen. Dabei übersah der Senior einen vorfahrtsberechtigten 20-jährigen VW-Fahrer. Dieser war auf der Alten Landebahn in Richtung Aken unterwegs. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Die Polizei schätzte den entstandenen Sachschaden auf circa 38.000 Euro. Verletzt wurde niemand.