Immer wieder wird ein Mann aus Könnern ohne Führerschein hinter dem Steuer erwischt. Am Bernburger Amtsgericht rettet ihn nun auch ein Geständnis nicht mehr vor dem Gefängnis.

Mehrfach ohne Fahrerlaubnis unterwegs: Wiederholungstäter aus Könnern muss sechs Monate ins Gefängnis

Bernburg/MZ - Die Mitleidstour zog bei André Stelzner nicht mehr. Das Bundeszentralregister des Angeklagten ist einfach mit zu vielen Eintragungen gespickt. Insgesamt sind es 33, mit denen der Sünder in der Spitzengruppe im Beritt des Strafrichters liegt. Deswegen verzichtete Stelzner auf das Verlesen der begangenen Straftaten des 54-jährigen gebürtigen Brandenburgers. „Das hätte den Zeitrahmen der Verhandlung gesprengt“, sagte der Jurist, dem der Könneraner leider bestens bekannt ist.