Jens Oehmichen beschreibt, wie der Bitterfelder Verein für Luftfahrt durch Schulprojekte, Jugendlager und Kooperationen eine mäßige Saison zu einem aktiven Vereinsjahr formte.

Bitterfeld/MZ. - Am Ende eines weiteren Jahres zieht Jens Oehmichen, Pressesprecher und Organisator im Bitterfelder Verein für Luftfahrt, Saisonbilanz. Sein Rückblick beschreibt 2025 als ein Jahr, in dem der Fahrbetrieb angesichts der aktiven Piloten „durchschnittlich“ verlief, das Vereinsleben jedoch durch zahlreiche weitere Initiativen geprägt wurde. Und auch wenn das Wetter manche Pläne durchkreuzte, blieb der Kalender doch gut gefüllt.