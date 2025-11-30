In der Bitterfelder Lindenstraße ist es am Freitag, 28. November, zu einem Unfall mit anschließender Unfallflucht gekommen. Allerdings gab es eine aufmerksame Zeugin.

Die Frau hatte gegen 17.30 Uhr von einem in der Nähe liegenden Grundstück gesehen, wie eine Frau beim Einparken mit ihrem Mercedes Benz gegen ein hinter ihr geparktes Auto gestoßen war. Die Verursacherin war ausgestiegen und hatte die Anstoßstelle mit einer Taschenlampe begutachtet. Im Anschluss telefonierte die Frau kurz.

Wenige Augenblicke später erschien ein Mann mit einem Koffer oder einer Tasche vor Ort. Beide stiegen gemeinsam in das Fahrzeug der Unfallverursacherin und fuhren in Richtung Bismarckstraße davon.

Der Halter oder der Fahrer des beschädigten Autos war nicht vor Ort. Somit hatte sich die Fahrzeugführerin unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und ein Verfahren gegen die Unfallverursacherin eingeleitet.