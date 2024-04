Kollision an Ausfahrt Großeinsatz an Esso-Tankstelle in Dessau - Zwei Verletzte nach Unfall mit einem Linienbus

An der Esso-Tankstelle in der Oranienbaumer Chaussee in Dessau hat es am Freitag einen Unfall gegeben. An der Ausfahrt waren kurz vor 13 Uhr ein Hyundai und ein Bus kollidiert.