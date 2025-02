Unbekannte Täter haben in Dessau einen Fahrkartenautomaten vermutlich durch Pyrotechnik stark beschädigt und einen Schaden von etwa 30.000 Euro hinterlassen.

Unbekannte sprengen in Dessau bargeldlosen Fahrkartenautomaten - und suchen nach Bargeld

In der Nacht zum Montag

Der Fahrkartenautomat hatte am Dessau-Center gestanden.

Dessau/MZ. - Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag, 3. Februar, einen Fahrkartenautomaten vermutlich durch Pyrotechnik stark beschädigt und einen Schaden von etwa 30.000 Euro hinterlassen.

Der Automat befindet sich an der Straßenbahnhaltestelle Dessau-Center in der Franzstraße in Richtung Dessau-Süd. Die Tatzeit konnte auf die Zeit zwischen 0 Uhr und 5.15 Uhr eingegrenzt werden. Da hatte ein Straßenbahnfahrer erstmals die Beschädigung bemerkt.

Vermutlich hatten die unbekannten Täter auch versucht, in das Innere des Automaten zu gelangen, obwohl von außen ersichtlich war, dass der Automat weder Bargeld annimmt, noch im Inneren lagert. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.