Gastronomie in Dessau-Roßlau Überraschung zum Start ins Frühjahr: Tierpark Dessau hat neuen Betreiber für die „Waldschänke“

Der Dessauer Tierpark startet mit einem neuen gastronomischen Anbieter in die Saison. Zwei Unternehmer aus Halle mit Tierpark-Erfahrung werden die „Waldschänke“ und den Kiosk sanieren. Schon am Wochenende geht es los. Was beide vorhaben.