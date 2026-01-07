Das wird für einige Autofahrer ein teurer Start in das neue Jahr 2026.

Über 200 Autofahrer auf A9 geblitzt - Spitzenreiter rast mit 224 km/h bei Dessau-Ost vorbei

Dessau/MZ. - Das wird ein teurer Start in das neue Jahr 2026: Mit 224 km/h ist am Freitag, 2. Januar, ein Autofahrer auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Vockerode und Dessau-Ost geblitzt worden. Das hat am Mittwoch, 7. Januar, der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst in Dessau mitgeteilt.

Insgesamt wurden am vergangenen Freitag 11.131 Fahrzeuge erfasst. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h kam es zu 207 Verstößen.

Wer mehr als 70 km/zu schnell fährt, der muss mit einem Bußgeld in Höhe von 700 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen.