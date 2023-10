Die 23-jährige Sophie N. aus Dessau wurde im Januar 2020 von einem Stalker in ihrer eigenen Wohnung brutal ermordet. Eine TV-Dokumentation gibt noch einmal sehr private Einblicke in die bedrückende Zeit vor der Tat.

Dessau/MZ - Die 23-jährige Sophie N. aus Dessau ist im Januar 2020 von einem Stalker brutal ermordet worden: Die TV-Dokumentation „Tödlicher Schatten - Der Fall Sophie“ greift den Kriminalfall rund um die Flugbegleiterin nun noch einmal auf.

Akribisch haben die TV-Autoren mit zahlreichen Angehörigen gesprochen, zeigen private Einblicke und beklemmende Sprachnachrichten von Sophie N., die rund um die Tat entstanden sind.

Stalker terrorisierte Sophie N. eineinhalb Jahre lang

In der Nacht zum 11. Januar 2020 hatte Patrick S. die 23-jährige Sophie N. im Badezimmer ihrer Wohnung in Hannover ermordet. Mit Schlägen und Pfefferspray machte er sie zunächst wehrlos. Dann stach er ihr mit einem Klappmesser in den Hals. Wenige Stunden später gestand S. die Tat. Eineinhalb Jahre lang hatte er die 23-Jährige zuvor verfolgt und terrorisiert.

Im Sommer 2017 lernten sich Täter und Opfer kennen. Beide arbeiteten in einem Bekleidungsgeschäft in Dessau. Es entwickelte sich ein freundschaftliches Verhältnis. S. wollte eine Beziehung, doch Sophie N. wies ihn zurück. Daraufhin verfolgte S. die junge Frau: Er brachte Peilsender am Auto ihrer Mutter an, überwachte ihr Handy und setzte sie mit anonymen Drohungen unter Druck.

Im Februar 2021 war Patrick S. zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden.

TV-Doku am Donnerstag noch einmal im Free-TV

Die TV-Dokumentation feierte bereits im vergangenen Jahr Premiere beim Streamingdienst RTL+ und wurde nun am Mittwoch erstmals im Fernsehen auf VOX ausgestrahlt.

Wer den Film verpasst hat, kann ihn am Donnerstagabend um 22.55 Uhr auf dem Spartensender VOXup noch einmal sehen. Außerdem ist der Film für zahlende Kunden dauerhaft auf RTL+ abrufbar.