Tumorzentrum Anhalt veranstaltet Patiententag in Dessau: Fortschritte in der Tumormedizin stehen im Fokus

Dessau/MZ. - „Fortschritten in der Tumormedizin“ widmet sich der diesjährige Patiententag des Tumorzentrums Anhalt am Städtischen Klinikum Dessau. Zu diesem wird am Sonnabend, 21. September, ab 9.30 Uhr in das Dessauer Hotel Radisson Blu eingeladen.

In Fachvorträgen von erfahrenen Ärzten erhalten Interessenten wertvolle Einblicke in neue Diagnose- und Therapiemöglichkeiten sowie präventive Maßnahmen im onkologischen und hämatologischen Bereich, macht PD Dr. Piotr Czapiewski, Vorsitzender des Tumorzentrum Anhalt, in seiner Einladung zum Aktionstag aufmerksam.

Fachvorträge und individuelle Beratung

Dieser biete nicht nur die Möglichkeit, von Fachvorträgen zu profitieren, sondern auch den direkten Austausch mit unseren Experten. Betroffene, Angehörige und Interessierte sind eingeladen, sich in persönlichen Gesprächen individuell beraten zu lassen – und das kostenfrei. Jeder könne seine Fragen direkt mit erfahrenen Medizinern besprechen, so Dr. Czapiewski.

Insgesamt stehen elf Kurzvorträge im Programm, zum Beispiel zu Licht und Schatten bei Hautkrebs, zu Tumoren an den Augenlidern, zu länger leben mit Lungenkrebs, zum Einsatz von Robotic-Technik beim Rektumkarzinom oder in der Urologischen Chirurgie.

Zahlreiche Selbsthilfegruppen und weitere Ansprechpartner sind mit dabei

Begleitet wird der Aktionstag von einer Ausstellung und Informationsständen im Foyer des Hotels. Mit dabei sind die Anhaltische Hospiz- und Palliativgesellschaft, das Klinische Krebsregister Sachsen-Anhalt, die Sachsen-Anhaltische Krebsgesellschaft, die Gruppe Anhalt-Dessau von ILCO (Menschen mit Stoma), die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen.

Aber auch das Onkologische Zentrum des Städtischen Klinikums Dessau/SAPV, das Ernährungsteam des Städtischen Klinikums Dessau, die Selbsthilfegruppe Neurofibromatose, die Deutsche Stammzellspenderdatei DSD, die Selbsthilfegruppe für Leukämie- und Lymphompatienten und die Firma Aderans, die Weltmarktführer rund um das Thema Haare, Perücken und Zweithaarprodukte ist, geben Informationen und stehen für Beratungen bereit.