  4. Einkaufen in Dessau-Roßlau: Treffpunkt für Kreative - Was Doreen Falkenberg in ihrem Laden in der Muldstraße neu plant

Doreen Falkenberg betreibt in der Muldstraße einen Laden mit handgemachter Mode, Taschen und Accessoires. Am „Heimat Shoppen“"-Wochenende gab es eine Premiere, die so erfolgreich war, dass eine Neuauflage geplant ist.

Von Danny Gitter 17.11.2025, 15:30
Doreen Falkenberg bietet in ihrem Laden eigene und andere handgemachte Produkte an.
Doreen Falkenberg bietet in ihrem Laden eigene und andere handgemachte Produkte an. Foto: Danny Gitter

Dessau/MZ. - Beim vergangenen „Heimat shoppen“ am ersten November-Wochenende, als die Geschäfte in der Dessauer Innenstadt wieder mit besonderen Aktionen lockten, bot Doreen Falkenberg mit ihrer „Kreativen Schneiderei“ in der Muldstraße 88 einen Nähkurs an.