Dessau/MZ. - Ein vermeintlicher Autodiebstahl hat am Freitag 8. August, die Polizei in Dessau beschäftigt.

Ein 66-jähriger Besucher der Stadt hatte der Polizei gegen 17 Uhr telefonisch mitgeteilt, dass er sein Subaru, den er auf einem Parkplatz am August-Bebel-Platz abgestellt hatte, nicht mehr finden kann. Der Mann vermutete, dass das Auto entwendet wurde. Die eingesetzten Polizisten begaben sich zum Standort. Da der Fahrer vor Ort den genauen Abstellort nicht zeigen konnte, zweifelten die Polizisten irgendwann daran, dass er das Auto dort abgestellt hatte.

Eine Absuche ergab letztlich, dass das Auto unversehrt und ohne Beschädigungen auf dem Parkplatz Franzstraße, Ecke Kantorstraße stand und sich der Halter geirrt hatte. Eine strafrechtliche Relevanz war nicht zu erkennen.