Das Pokalspiel zwischen dem Dessau-Roßlauer HV und dem SCM ist angesetzt. So läuft der Ticketvorverkauf.

Dessau-Roßlau/MZ. - Das Pokalspiel zwischen Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV und Champions-League-Gewinner SC Magdeburg wird am Dienstag, 21. Oktober, 19 Uhr ausgetragen. Das haben beide Vereine am Montag bekannt gegeben. Ursprünglich sollte die zweite Pokalrunde zwischen dem 30. September und 2. Oktober gespielt werden. Dort startet der SC Magdeburg allerdings bei der Klub-Weltmeisterschaft in Ägypten.

In Sachen Tickets haben die Dauerkarteninhaber des Dessau-Roßlauer HV ein exklusives Vorkaufsrecht. Der freie Verkauf beginnt am Freitag, 19. September- Tickets sind dann wie gewohnt über den DRHV-Ticketanbieter Ticketmaster, die Tourist-Information Dessau sowie den Verbindungspunkt Dessau erhältlich. Vollzahlertickets kosten zwischen 17 und 20 Euro. Der Block für die SCM-Fans ist der F-Block.