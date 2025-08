Die Pflicht zur Farbe Hellelfenbein bei Taxis in Sachsen-Anhalt ist passé. Das sagen die Taxibetreiber in Dessau-Roßlau zu der Neuregelung.

Taxis müssen nicht mehr Hellelfenbein sein - Warum das so ist und wie die Neuregelung in Dessau-Roßlau ankommt

Dessau-Roßlau/MZ. - Taxiunternehmen in Sachsen-Anhalt haben ab sofort freie Wahl bei der Farbe ihrer Fahrzeuge. Zuvor war das schon von Weitem gut erkennbare Hellelfenbein Pflicht. „Die neue Regelung bringt eine Reihe von Erleichterungen und vor allem wirtschaftliche Vorteile für die Unternehmen mit sich“, sagte Verkehrsministerin Lydia Hüskens am Wochenende in Magdeburg. Doch wie sehen das die Taxiunternehmen in Dessau-Roßlau?