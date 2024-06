Die Polizei sucht nach einem jungen Mann, der am Dienstag, 4. Juni, in einer Tankstelle in Zerbst mehrere Sammelkarten gestohlen hat. Der Schaden liegt bei 150 Euro. Der Dieb konnte ziemlich genau beschrieben werden.

Tätowierter Mann stiehlt Sammelkarten in Zerbster Tankstelle - Verfolgungsjagd endet auf Parkplatz

Zerbst/MZ. - Die Polizei sucht nach einem jungen Mann, der am Dienstag, 4. Juni, in einer Tankstelle in Zerbst mehrere Sammelkarten gestohlen hat und zu Fuß geflüchtet ist.

Der Unbekannte hatte gegen 6.30 Uhr in der Tankstelle in der Coswiger Straße in Zerbst zugegriffen und war davon gerannt. Mehrere Zeugen nahmen, auch unter Nutzung eines Autos, die Verfolgung auf, verloren jedoch auf dem Parkplatz eines Krankenhauses die Spur. Der Dieb hatte sich dort zwischen abgestellten Fahrzeugen versteckt. Unterwegs hatte er allerdings Teile des Diebesgutes verloren, das durch die Zeugen aufgefunden wurde. Die Schadenshöhe bemisst sich auf ungefähr 150 Euro.

Der Täter wurde als circa 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und mit blonden schulterlangen Haaren mit Mittelscheitel beschrieben. Zur Tatzeit soll er mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer blauen Jogginghose der Marke „Nike“ und weiß-schwarz-grauen Knöchelturnschuhen der Marke „Nike“ bekleidet gewesen sein. Zudem bemerkten Zeugen eine tätowierte Träne im Augenbereich des Mannes sowie eine weitere Tätowierung an der linken Hand. Die Hintergründe des Diebstahls sind offen.