Die Täter kamen am Mittwoch gegen 23.40 Uhr. Der Blitzüberfall in Meinsdorf war erfolgreich und hinterließ hohen Schaden.

Täter fahren mit dem Auto vor und schlagen Scheibe ein - Zigaretten aus NP-Supermarkt gestohlen

Aus dem Kassenbereich des Supermarktes wurden Zigaretten in Größenordnung gestohlen.

Meinsdorf/MZ. - Rabiate Einbrecher sind am Mittwochabend, 5. November, mit einem Auto vor einen Supermarkt in Meinsdorf gefahren, haben dort eine Scheibe zerstört und Tabakwaren gestohlen. Der Gesamtschaden liegt nach Angaben der Polizei im unteren fünfstelligen Bereich.

Betroffen war NP in der Meinsdorfer Bahnhofstraße. Die unbekannten Täter steuerten das Auto gegen 23.40 Uhr nahe an die Eingangstür des Einkaufsmarktes und verschafften sich über die Scheibe des Haupteingangs Zutritt zum Verkaufsraum. Anschließend flüchteten sie mit dem Auto in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat am Donnerstag einen Zeugenaufruf gestartet: Wer hat Beobachtungen zum Tatgeschehen in Meinsdorf gemacht oder kann sonstige Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau unter der Tel. 0340/6000-291 entgegen. Die Ermittler sind unter der E-Mail [email protected] auch per E-Mail zu erreichen.