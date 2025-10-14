Die Dessauer Volkssolidarität 92 eröffnet am 3. November eine neue Einrichtung in der Dessauer Wagner-Passage. Interessenten konnten sich auf der Baustelle bereits ein erstes Bild machen. Was es zu entdecken gab.

Tag der offenen Baustelle - Neue Tagespflege in der Wagner-Passage erlaubt Blick hinter die Türen

Zum „Tag dert offenen Baustelle“ hatte die Volkssolidarität 92 Dessau-Roßlau in die Wagnerpassage eingeladen. Noch ist einiges zu tun, doch am 3. November wird hier eine Tagespflege eröffnen.

Dessau/MZ. - Es ist ungewöhnlich viel Betrieb auf der ersten Etage der Wagnerpassage. Bierzeltgarnituren sind aufgestellt – es wird zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Frauen und Männer, viele von ihnen sind Mitglied der Volkssolidarität (VS) 92, greifen hier gerne zu, machen einen Schwatz.