Projekt der Volkssolidarität 92 Tag der offenen Baustelle - Neue Tagespflege in der Wagner-Passage erlaubt Blick hinter die Türen
Die Dessauer Volkssolidarität 92 eröffnet am 3. November eine neue Einrichtung in der Dessauer Wagner-Passage. Interessenten konnten sich auf der Baustelle bereits ein erstes Bild machen. Was es zu entdecken gab.
Aktualisiert: 14.10.2025, 14:01
Dessau/MZ. - Es ist ungewöhnlich viel Betrieb auf der ersten Etage der Wagnerpassage. Bierzeltgarnituren sind aufgestellt – es wird zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Frauen und Männer, viele von ihnen sind Mitglied der Volkssolidarität (VS) 92, greifen hier gerne zu, machen einen Schwatz.