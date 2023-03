Stadtbezirkbeirat in Süd will Hundespielplatz Suche nach Hundewiese in Dessau-Süd geht weiter - Erste Vorschläge liegen auf dem Tisch

Auch im Dessauer Süden soll es eine Auslaufwiese für Hunde geben. Der Stadtbezirksbeirat hat die Suche nach einem Areal gestartet. Das wird nicht das erste in der Stadt sein, das neu geschaffen wird, sondern eine Fläche in der Amalienstraße. Die sollte eigentlich schon längst zur Verfügung stehen. Was die Stadt zum aktuellen Stand sagt.