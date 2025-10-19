Junge Stadtmacher ziehen Bilanz Studenten wollen Dessaus Innenstadt beleben - Warum der „Donut“-Effekt ein großes Problem ist
Die Bundesförderung zur Belebung der Dessauer Innenstadt läuft aus. Das Buch „die mitte“ zieht Bilanz. Welche Projekte vielleicht eine Zukunft haben und was Dessau gegenüber Metropolen für Vorteile hat.
19.10.2025, 09:00
Dessau/MZ. - Es klingt erst einmal harmlos, in manchen Ohren, vielleicht auch etwas skurril. Doch der „Donut-Effekt“ ist alles andere als ein Spaß. Er beschreibt den Prozess, wenn Handel, Gastronomie, anderes Gewerbe und meist gut situierte Bewohner nach und nach aus den Innenstädten an die urbanen Ränder wandern.