Die Bundesförderung zur Belebung der Dessauer Innenstadt läuft aus. Das Buch „die mitte“ zieht Bilanz. Welche Projekte vielleicht eine Zukunft haben und was Dessau gegenüber Metropolen für Vorteile hat.

Studenten wollen Dessaus Innenstadt beleben - Warum der „Donut“-Effekt ein großes Problem ist

Zum Abschluss des Projekts „Urbanes Wohnzimmer – Mitte“ der Hochschule Anhalt ist ein Buch zu Erfahrungen der letzten Jahre vorgestellt worden.

Dessau/MZ. - Es klingt erst einmal harmlos, in manchen Ohren, vielleicht auch etwas skurril. Doch der „Donut-Effekt“ ist alles andere als ein Spaß. Er beschreibt den Prozess, wenn Handel, Gastronomie, anderes Gewerbe und meist gut situierte Bewohner nach und nach aus den Innenstädten an die urbanen Ränder wandern.