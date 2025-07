In Dessau war eine Seniorin nach Mitternacht aus einem Pflegeheim in der Innenstadt verschwunden. Es gab ein Happy End.

Strickjacke und Schlüssel lagen im Fahrstuhl - Fährtenhund findet in Dessau vermisste 90-Jährige

Dessau/MZ. - Mit Hilfe des Fährtenhundes „Paula“ ist in Dessau eine vermisste 90-jährige Frau gefunden worden. Der Vorfall hat sich schon am Montag, 14. Juli, ereignet. Die Meldung wurde erst am Freitag, 25. Juli, veröffentlicht.

Nach Angaben der Dessau-Roßlauer Polizei hatte sich am 14. Juli gegen 1.45 Uhr die Mitarbeiterin des Dessauer Pflegeheims per Notruf bei der Polizei gemeldet. Die Frau hatte kurz zuvor im Fahrstuhl der Einrichtung eine Jacke sowie einen Wohnungsschlüssel einer Bewohnerin aufgefunden. Bei der Kontrolle des Wohnbereiches hatte sie festgestellt, dass sich die 90-Jährige nicht mehr in ihrem Zimmer aufhielt.

Eine Absuche im Haus sowie der näheren Umgebung im Beisein der eingesetzten Polizeibeamten verlief ergebnislos, so dass zur Unterstützung der Suchmaßnahmen ein Diensthundeführer mit seinem Fährtenhund vom Zentralen Einsatzdienst der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau angefordert wurde. Im Pflegeheim sicherte der Hundeführer einen so genannten „Geruchsträger“ und setzte seine Hündin „Paula“ an.

Die verfolgte die Fährte im Bereich der Innenstadt über etwa 300 Meter bis zu der Vermissten, die zunächst hinter einem parkenden Auto gelaufen war und dadurch nicht direkt gesehen werden konnte. „Paula“ verwies auf die Vermisste, die im Anschluss wohlbehalten wieder zurück in ihre Pflegeeinrichtung gebracht werden konnte.