Dessau/MZ. - In Mildensee ist es am Samstag zu einer verbalen Auseinandersetzung wegen eines Unfalles gekommen.

Ein 21-Jähriger parkte seinen Mietwagen auf einem Supermarktparkplatz, um einkaufen zu gehen. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Lackschäden fest, die vermutlich durch einen Zusammenstoß beim Öffnen einer Fahrzeugtür entstanden waren. Neben seinem Mietfahrzeug stand ein Kraftfahrzeug, das vermutlich die Beschädigung verursacht hatte, da es sehr dicht geparkt war.

Nach 15 Minuten erschien die mutmaßliche Unfallverursacherin. Laut Angaben des 21-Jährigen reagierte sie auf Nachfrage verbal ausfallend und bestritt die Verursachung des Schadens. Beim Versuch, zu demonstrieren, dass sie den Schaden nicht verursacht habe, schlug sie die Fahrzeugtür erneut gegen das Mietauto des 21-Jährigen. Anschließend stieg sie über die Beifahrertür in ihr Fahrzeug und verließ die Örtlichkeit, ohne Angaben zu ihrer Person zu machen.

Der 21-Jährige erschien auf dem Polizeirevier Dessau-Roßlau und zeigte den Vorfall an. Ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet.