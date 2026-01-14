Tradition rund um Dreikönigstag Sternsinger kommen auch ins Dessau-Roßlauer Rathaus und sammeln Spenden für Kinder in Bangladesch

Seit dem 28. Dezember waren Sternsinger der katholischen Pfarreien aus Dessau und Roßlau in der Doppelstadt, aber auch im Umland unterwegs. Warum sie zum Abschluss auch das Dessauer Rathaus besucht und für Kinder in Bangladesch Spenden gesammelt haben.