Tradition rund um Dreikönigstag Sternsinger kommen auch ins Dessau-Roßlauer Rathaus und sammeln Spenden für Kinder in Bangladesch

Seit dem 28. Dezember waren Sternsinger der katholischen Pfarreien aus Dessau und Roßlau in der Doppelstadt, aber auch im Umland unterwegs. Warum sie zum Abschluss auch das Dessauer Rathaus besucht und für Kinder in Bangladesch Spenden gesammelt haben.

Von Heidi Thiemann 14.01.2026, 12:00
Die Sternsinger zu Besuch im Dessauer Rathaus.
Die Sternsinger zu Besuch im Dessauer Rathaus. Foto: Thomas Ruttke

Dessau-ROsslau/MZ. - Zum Abschluss ihrer diesjährigen Sternsingeraktion haben junge Sternsinger der Katholischen Pfarrei St. Peter und Paul am Dienstagnachmittag das Dessauer Rathaus besucht.