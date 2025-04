Die Stadtwerke in Dessau.

Dessau-Rosslau/MZ. - In der Umsetzung der gesetzlichen Energiepreisbremse haben die Stadtwerke Dessau ab Februar 2025 aktualisierte Jahresabrechnungen für das Jahr 2023 an ihre Fernwärmekunden versendet. Nach Ankündigung des Unternehmens soll zeitnah der Versand auch an die Strom- und Gaskunden erfolgen.