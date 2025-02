In den nächsten Wochen werden die Dessauer Stadtwerke aktualisierte Jahresabrechnungen für 2023 an ihre Strom-, Gas- und Fernwärmekunden verschicken. Es können Guthaben entstehen, aber auch Nachzahlungen.

Dessau-Rosslau/MZ. - In den nächsten Wochen werden die Dessauer Stadtwerke aktualisierte Jahresabrechnungen für 2023 an ihre Strom-, Gas- und Fernwärmekunden verschicken. Darüber hat das Unternehmen in einer Pressemitteilung informiert. Diese Rechnungskorrekturen erfolgen nach Angaben der Stadtwerke „im Rahmen der gesetzlichen Energiepreisbremsen, die von der Bundesregierung Ende 2022 eingeführt wurden“.