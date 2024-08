Harsche Kritik am Vorgehen der Stadtverwaltung in Sachsen Musikschule „Kurt Weill“ wurde im Kulturausschuss geäußert, weil es an Verträgen für die Lehrer fehlt und massiv Unterricht ausfällt. Doch Oberbürgermeister Robert Reck sieht keine Eilbedürftigkeit. Wie er das begründet.

Dessau/MZ. - Harsche Kritik am Vorgehen der Stadtverwaltung in Sachsen Musikschule „Kurt Weill“ wurde am Mittwochabend im Kulturausschuss geäußert. Gut die Hälfte der insgesamt 453 Musikschüler erhält gegenwärtig keinen Unterricht, weil sich die freiberuflichen Musikschullehrer im Ausstand befinden. Ihre Honorarverträge hätten bis zum Beginn des neuen Schuljahres in feste Verträge umgewandelt werden sollen.