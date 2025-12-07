weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Veränderungen zum Jahreswechsel: Stadtibibliothek erhöht 2026 Nutzungsgebühren Lipmann-Bibliothek in Roßlau öffnet wieder länger

Eil:
Spitzenspiel: VfL Halle 96 - Germania Halberstadt jetzt im Livestream
Spitzenspiel: VfL Halle 96 - Germania Halberstadt jetzt im Livestream

Veränderungen zum Jahreswechsel Stadtibibliothek erhöht 2026 Nutzungsgebühren Lipmann-Bibliothek in Roßlau öffnet wieder länger

Die Roßlauer Leseratten können sich freuen. Es gibt aber auch einen Wermutstropfen.

Von sylke Kaufhold 07.12.2025, 12:00
Blick in einen Bücherstapel.
Blick in einen Bücherstapel. Foto: imago images/blickwinkel

Dessau-Rosslau/MZ. - Die Roßlauer Leseratten können sich freuen: „Im nächsten Jahr wollen wir auch in Roßlau erweiterte Öffnungszeiten anbieten“, kündigt Bibliotheksleiter Tom Weiß an. Die Personalsituation habe sich inzwischen auch in der Ludwig-Lipmann-Bibliothek entspannt, so dass „wir es wagen können“.