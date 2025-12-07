Die Roßlauer Leseratten können sich freuen. Es gibt aber auch einen Wermutstropfen.

Dessau-Rosslau/MZ. - Die Roßlauer Leseratten können sich freuen: „Im nächsten Jahr wollen wir auch in Roßlau erweiterte Öffnungszeiten anbieten“, kündigt Bibliotheksleiter Tom Weiß an. Die Personalsituation habe sich inzwischen auch in der Ludwig-Lipmann-Bibliothek entspannt, so dass „wir es wagen können“.