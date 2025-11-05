In nächster Zeit läuft die Förderung der EU für Schulsozialarbeit aus. Sollte die AfD die Landtagswahl im kommenden Jahr gewinnen, gibt es Befürchtungen, dass die Schulsozialarbeit damit endet, denn die AfD ist gegen sie. Kann eine neue Förderung rechtzeitig gelingen?

Stadt Dessau-Roßlau kämpft für Schulsozialarbeit - Befürchtungen, die AfD könnte die Projekte streichen

Schulsozialarbeiter helfen Schülern, die Probleme, etwa zu Hause, haben.

Dessau-Roßlau/MZ. - Die Stadt Dessau-Roßlau wird sich zusammen mit den anderen beiden Oberzentren Halle und Magdeburg beim Land für einen Fortbestand der Schulsozialarbeit einsetzen. Das hat der Stadtrat in der vergangenen Woche mit großer Mehrheit entschieden. Demnach trugen die Kommunalpolitiker der Verwaltung auf, ein Positionspapier an das Bildungsministerium zu übergeben.