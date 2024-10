Martin Oswald, ein Kunstprofessor aus Oberschwaben, hat sich intensiv mit Dessau und seiner Umgebung auseinander gesetzt. Die Ergebnisse sind in neuen Ausstellung „Gezeichnetes Land“ in der Kunsthalle Dessau zu sehen. Was Oswalds Anliegen ist.

Zeichner, Kurator, Autor und Kunstprofessor Martin Oswald eröffnete am Donnerstag seine Ausstellung „Gezeichnetes Land“ in der Kunsthalle.

Dessau/MZ. - Da steht er nun, der Franke, der seit 20 Jahren im oberschwäbischen Weingarten, an der dortigen Pädagogischen Hochschule zukünftige Kunstpädagogen ausbildet, am Tag der deutschen Einheit in der Dessauer Kunsthalle, um seine Ausstellung „Gezeichnetes Land“ zu eröffnen. Eine Begegnung zwischen Ost und West, ist im 34. Jahr der Wiedervereinigung, gerade auch am Nationalfeiertag, nichts Besonderes mehr.