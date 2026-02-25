Das Cheerleader-Team „Mighty Cats“ hat sich mit einer tollen Leistung überraschend für die Deutsche Pokalmeisterschaft in Neu-Ulm qualifiziert. Nun brauchen die jungen Sportlerinnen Unterstützung. Wie ihnen geholfen werden kann.

Spendenaktion auf GoFundMe: Wird Traum für die Mighty Cats aus Dessau wahr?

Dessau/MZ. - Wird der Traum für das junge Cheerleader-Team tatsächlich wahr? Können die 21 Mädchen der Mighty Cats am 22. März bei der Deutschen Pokalmeisterschaft in Neu-Ulm antreten? Eine Spendenaktion auf der Plattform GoFundMe soll helfen.