Die Herzen der Bahnfans haben am Donnerstag in Dessau höher geschlagen. Es gab ein Fotomotiv, was so schnell nicht wieder möglich ist.

Spektakuläre Bilder vom Bahnhof in Dessau - Dampflok bringt drei weiße E-Loks in den Harz

Dessau/MZ. - Ein spektakuläres Bild hat sich am Donnerstag, 18. Dezember, auf dem Bahnhof in Dessau geboten.

Eine historische Dampflok, die 1940 gebaute 50 3501 vom RAW Meiningen, hat dort am Vormittag eine besondere Transportaktion gestartet und drei nagelneue Verton-E-Lokomotiven aus dem Bahnwerk im Dessauer Süden nach Rübeland gebracht. Dort sollen die Loks auf der Rübelandbahn ausgiebig getestet werden.

Die Dampflok bringt drei E-Loks in den Harz. Foto: Thomas Ruttke

Die Rübelandbahn im Harz verfügt mit 50 Hertz über ein anderes Stromsystem als das Bahnstromsystem, das auf 16 2/3 Hertz setz. Noch am Donnerstagabend sollen die drei Loks wieder nach Dessau zurück gebracht werden.