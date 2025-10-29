Dessau-Roßlaus Ordnungsamt und der Stadtjäger warnen am Wochenende vor dem Betreten des Tiergartens.

Spaziergänger, Jogger und Radfahrer aufgepasst - Große Drückjagd findet in Dessau statt

Dessau/MZ. - Spaziergänger, Jogger und Radfahrer aufgepasst: Im Dessauer Tiergarten findet am Wochenende eine revierübergreifende Drückjagd auf Schwarzwild statt. Das haben das Ordnungsamt und Dessau-Roßlaus Stadtjäger mitgeteilt.

Die Jagd erfolgt von Freitag, 31. Oktober, bis Sonntag, 2. November, jeweils in der Zeit von 8 bis 14 Uhr im gesamten Tiergarten. Innerhalb dieser Zeiten sollten Bürger den Tiergarten nicht betreten. Es werden gesondert entsprechende Warnschilder aufgestellt und es wird dringend um die Beachtung der Hinweise und um Verständnis gebeten.