In Dessau ist Guido Wolter zur Schule gegangen, nun arbeitet er in Australien an großen Filmproduktionen mit. Über seinen Werdegang, seinen Anteil am Film „Sinners“ und was er zu seiner Nominierung sagt.

Spannung vor Preisverleihung in Los Angeles: Holt sich der Dessauer Guido Wolter einen „Oscar“?

Der gebürtige Dessauer Guido Wolter mit seiner Frau Juliane beim Academy Awards VFX Bake-Off. Wolter ist für einen Oscar nominiert worden.

Dessau/Adelaide/MZ. - Die Oscar-Nominierung lief um Mitternacht im Livestream. „Ich gehe ins Bett“, hat Guido Wolter seiner Frau Juliane an dem Januarabend gesagt, doch die hielt ihn ab. Und auf einmal klingelte in Adelaide in Australien das Telefon, „ging ein Wirbelsturm los, meldeten sich Freunde, Familie, Bekannte, ehemalige Kommilitonen“, sagt der 44-Jährige Dessauer. Guido Wolter hat es geschafft: Er gehört zu den Nominierten für die Oscar-Verleihung am 15. März in Los Angeles.