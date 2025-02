2023 gaben Oberbürgermeister und Dezernenten eine Zusicherung zum Erhalt des soziokulturellen Zentrums „Krötenhof“ in der Dessauer Wasserstadt. Doch die Gerüchte um eine mögliche Verlagerung reißen nicht ab. Was ist dran?

Dessau/MZ. - Was wird aus dem Dessauer Krötenhof? Nicht zum ersten Mal steht die Frage im Raum, sind Nutzer der Villa in der Wasserstadt aufgeschreckt von Gerüchten, dass die Stadt die Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitstätte Krötenhof abstoßen wolle. Viele Arbeitsgemeinschaften treffen sich in der ehemaligen Fabrikantenvilla, außerdem werden Veranstaltungen angeboten. „Wir machen uns Gedanken, wo es in Zukunft für uns hingehen soll“, sagt Katrin Knoche vom Keramikzirkel.