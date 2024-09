Eine Stadt in Trauer: In Solingen legten nach dem Attentat viele Menschen Blumen nieder und zündeten Kerzen für die Opfer an.

Solingen/Waldersee/MZ. - 481 Kilometer sind es von Dessau-Waldersee bis ins nordrhein-westfälische Solingen, über fünf Stunden Autofahrt – und doch ist die Stadt im Bergischen Land, in der am 23. August ein Attentäter drei Menschen erstach, in diesen Tagen ganz nah an den Dessauer Vorort herangerückt. Wie jetzt bekannt wurde, stammt eines der Opfer, die 56-jährige Ines W. aus Waldersee. Im Dorf spricht sich die Nachricht über den Verlust der lebensfrohen Apothekerin, die 1991 nach einem Pharmazie-Studium in Halle in den Westen zog, seit dem Walderseefest am vergangenen Wochenende herum. Obwohl die verheiratete Mutter eines erwachsenen Sohnes schon lange nicht mehr dort wohnt, sitzt die Trauer über die so plötzlich aus dem Leben gerissene Frau tief.