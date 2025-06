Vor Fußgängerüberweg Überraschung in der Willy-Lohmann-Straße in Dessau - Darum hat die Stadt dort Poller aufgestellt

Der Schulweg für Kinder an der Grundschule „Am Akazienwäldchen“ in Dessau-Roßlau ist seit Mitte vergangener Woche sicherer. Was die Hintergründe sind.