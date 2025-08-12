Zwei Parkflächen in Halle sind nicht mehr kostenlos. Warum die Stadt hier jetzt Gebühren verlangt und wie hoch diese ausfallen.

Parken am Steg und Holzplatz/Mansfelder Straße kostet ab sofort - wie viel Autofahrer zahlen müssen

Der Parkplatz Holzplatz/Mansfelder Straße sowie die Parkflächen in der Straße „Steg“ kosten ab sofort für Autofahrer.

Halle (Saale)/MZ/EI. - Autofahrer aufgepasst! Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden ab Donnerstag, 14. August 2025, am Parkplatz Holzplatz/Mansfelder Straße sowie auf den Parkflächen in der Straße „Steg“ für das Abstellen von Fahrzeugen Gebühren erhoben – und zwar Montag bis Sonntag von 6 bis 22 Uhr.

So begründet die Stadt Halle die Parkgebühren

Für 30 Minuten Parken wird ein Euro fällig. Auf dem Parkplatz am Holzplatz können auch 24-Stunden-Tickets sowie Wochentickets gelöst werden. Diese kosten zehn bzw. 30 Euro. Als Zahlungsmöglichkeiten werden Münzen, Karten sowie die Handy-App akzeptiert.

Mit der Parkraum-Bewirtschaftung soll laut Stadt eine Verbesserung der Parksituation für die Anwohner und Nutzer der gewerblichen und öffentlichen Einrichtungen im Quartier erreicht werden.