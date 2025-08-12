Beim Kauf eines Wohnmobils ist ein 68-jähriger Mann aus Dessau-Roßlau auf Betrüger hereingefallen.

Der Mann hatte vorige Woche im Internet ein Wohnmobil entdeckt und wollte dieses kaufen. Über einen Messengerdienst nahm er Kontakt zu dem vermeintlichen Verkäufer auf. Man wurde sich einig und vereinbarte einen Übergabetermin. Allerdings verlangte der Verkäufer ganz am Ende eine Anzahlung in Höhe von 1.000 Euro.

Nach Vorlage eines vermeintlichen Ausweisfotos des Verkäufers überwies der Dessau-Roßlauer die geforderte Summe am nächsten Tag. Anschließend brach der Kontakt ab, der Verkäufer war nicht mehr erreichbar. Da der Geschädigte von einem Betrug ausgeht, erstattete er am Montag, 11. August, Strafanzeige im Polizeirevier Dessau-Roßlau. Die Ermittlungen dauern an.