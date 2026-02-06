Der Winter setzt auch dem Tierpark in Dessau zu. Die Wege frei zu bekommen, ist eine Herausforderung, die andauert.

Dessau/MZ. - Der Tierpark Dessau ist am Freitag kurzfristig geschlossen geblieben. „Aufgrund der derzeitigen Witterungsbedingungen und den damit verbundenen Gefahren haben wir entschieden, den Tierpark nicht zu öffnen“, teilte man auf Facebook mit. „Sicherheit geht vor!“ Am Abend hatte es Blitzeis in der Stadt gegeben.

Ob der Tierpark am Sonnabend und Sonntag öffnet, wird kurzfristig entschieden und über die Facebook- und Instagram-Accounts der städtischen Einrichtung bekannt gegeben.

Die Arbeiten dazu liefen am Freitag. „Unsere Gärtner und Handwerker sind alle im Einsatz, um die Wege für unsere Mitarbeiter passierbar zu machen und offen zu halten.“ Dazu gehören nicht nur die Besucherwege, sondern auch Wirtschaftswege und die beiden Wirtschaftshöfe. „Unser Tierpflegeteam kümmert sich zudem um unsere tierischen Bewohner und sorgt dafür dass auch dort alle gut durch die hoffentlich kurze ,Eiszeit' kommen.“