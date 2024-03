Im Dessau-Wörlitzer Gartenreich wurden in den vergangenen Wochen über 100 seltene Obstbäume gepflanzt, darunter zum Beispiel „Peters Birne“. Was die Idee dahinter ist.

Seltene Obstbäume für das Dessau-Wörlitzer Gartenreich - WWF will Insekten schützen

In Vockerode wird in dieser Woche "Peters Birne" gepflanzt.

Vockerode/Dessau/MZ. - Süß mit zimtiger Würze, so wird der Geschmack von „Peters Birne“ beschrieben. Wächst und gedeiht der Setzling gut, kann eine solche Birne in ein paar Jahren mitten in Vockerode gepflückt werden.