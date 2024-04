Auf der A9 ist am Dienstagvormittag zwischen Halle und Bitterfeld-Wolfen ein Seat komplett ausgebrannt. Die Autobahn musste lange teilweise gesperrt werden.

Dessau/MZ. - Auf der A9 ist am Dienstagvormittag ein Seat komplett ausgebrannt. Das hat der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst Dessau am Mittwoch mitgeteilt.

Aus bisher unbekannter Ursache habe es am Dienstag gegen 10.15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Halle und Wolfen in Fahrtrichtung Berlin bei einem Seat einen technischen Defekt gegeben. Daraufhin wollte der 55-jährige Fahrer das Fahrzeug auf den Randstreifen ausrollen lassen. Dabei bemerkten der Fahrer und die 54-jährige Beifahrerin, dass sich im Motorraum ein Brand entwickelte. Beide verließen das Fahrzeug. In der weiteren Folge brannte der Seat komplett aus.

Auf Grund von Löscharbeiten musste die Autobahn 9 kurzzeitig komplett und später teilweise für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Beifahrerin wurde mit einem Schock zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Erst am Abend des Ostersonntags war die A 9 Richtung München zwei Stunden lang voll gesperrt. Zwischen den Anschlussstellen Bitterfeld-Wolfen und Halle in Höhe Raststätte Köckern waren um 18.15 Uhr zwei Autos zusammengestoßen. Zwei Menschen kamen verletzt ins Krankenhaus.