Mühlstedt/MZ, - Auf der L120 bei Mühlstedt ist in der Nacht zum Freitag, 7. November, ein Transporter frontal gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt.

Die Berufsfeuerwehr Dessau-Roßlau war am Donnerstagabend um 23.30 Uhr mit dem Einsatzstichwort „Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person“ alarmiert worden. Beim Eintreffen der Kräfte bei Mühlstedt war der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeschlossen und schwer verletzt. Durch die Kräfte der Feuerwehr wurde die Unfallstelle abgesichert und der Insasse in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst und dem Notarzt stabilisiert und aus dem Fahrzeug befreit. Der Mann wurde anschließend ins Städtische Klinikum gebracht und dort medizinisch weiterversorgt.

Am Transporter entstand ein Totalschaden. Die Einsatzstelle wurde durch die Feuerwehren für die Unfallaufnahme ausgeleuchtet und die Straße abschließend von Trümmerteilen und Betriebsstoffen gereinigt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Dessau-Roßlau mit Unterstützung der Freiwilligen Wehren von Mühlstedt und Roßlau mit sieben Fahrzeugen und 31 Kameraden, ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzwagen sowie die Polizei mit drei Streifenwagen.