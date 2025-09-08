Auf der Junkersstraße in Dessau hat es am Montagvormittag einen schweren Unfall gegeben. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Schwerer Unfall auf Aral-Kreuzung in Dessau - Transporter kippt nach Kollision auf die Seite

An der Kreuzung an der Aral-Tankstelle im Dessauer Westen hat es am Montagvormittag einen schweren Unfall gegeben.

An der Kreuzung an der Dessauer Aral-Tankstelle hat es am Montagvormittag, 8. September, einen schweren Unfall gegeben.

Nach ersten Informationen hatte der 48-Jähriger Fahrer eines VW-Transporters die Junkersstraße in Richtung Köthener Straße befahren. Die 86-jährige Nissan-Fahrerin kam aus der Hermann-Köhl-Straße und wollte geradeaus in Richtung Mannheimer Straße. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß, der so heftig war, dass der Transporter auf die Seite kippte.

Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt in das Städtische Klinikum gebracht. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Kreuzung abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme und beim Abtransport kam es zu Behinderungen.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 25.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Ampel an der Kreuzung war in Betrieb.