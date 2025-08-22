Großer Bahnhof herrschte am Donnerstag in der Ziebigker Kirchstraße in Dessau.

Schwere Fracht hängt in Dessau am Kranhaken - Was in Ziebigk antransportiert wurde

Dessau/MZ. - Großer Bahnhof herrschte am Donnerstag in der Ziebigker Kirchstraße in Dessau, als ein Schwerlasttransport am Nachmittag anrollte und ein rundes Betonhäuschen per Kran auf einer Grundstücksecke ablud.

Was aussieht, wie eine Toilette, ist tatsächlich hochsicher, nämlich eine sprengsichere Umhausung für einen Geldautomaten. Wann er eröffnet wird, ist noch unbekannt.