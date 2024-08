Sechs Gymnasiasten vom Philanthropinum holen Texte aus der Gründerzeit ihrer Schule vor 250 Jahren in die Neuzeit, möbeln sie auf und bringen sie auf die Bühne. Aufführung ist am Samstag zum Gartnreichfest im Dessauer Georgengarten.

Rosslau/MZ. - Aufstellen in Reihe, gemeinsames Verbeugen, Winken zum Publikum und Abmarsch im Laufschritt, Luftholen auf dem Burghof. Aber in der Torscheune der Roßlauer Burg rumort und prasselt der Applaus weiter - also Kehrt-Marsch zurück und wieder in die Reihe. Fünf Mal wollen die Zuschauer das junge Schülerensemble sehen, „Puhh, warum klatschen die so viel?“ „Na, weil ihr so gut wart“, wissen es die professionellen Schauspieler und Theaterpädagogen.